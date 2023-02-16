Омбудсмен сообщила о психологической экспертизе изрезавшей сверстницу школьницы

Омбудсмен Мишонова рассказала о психологической экспертизе изрезавшей сверстницу школьницы

Изрезавшая ножом сверстницу пятиклассница проходит психологическую экспертизу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Подробности проводимого психологического исследования омбудсмен не привела, отметив, что в деталях будет разбираться уже Следственный комитет. «Продолжаются проверки. Нападавшая девочка проходит психологическую экспертизу. Оценку случившемуся может дать только следствие… Остается только ждать», — рассказала Мишонова.

О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из школьниц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей десятки ударов, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно позже, нож нападавшая принесла из дома.

После случившегося классную руководительницу пятиклассниц временно отстранили от работы.