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18:30, 16 февраля 2023Россия

Омбудсмен сообщила о психологической экспертизе изрезавшей сверстницу школьницы

Омбудсмен Мишонова рассказала о психологической экспертизе изрезавшей сверстницу школьницы

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Изрезавшая ножом сверстницу пятиклассница проходит психологическую экспертизу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Подробности проводимого психологического исследования омбудсмен не привела, отметив, что в деталях будет разбираться уже Следственный комитет. «Продолжаются проверки. Нападавшая девочка проходит психологическую экспертизу. Оценку случившемуся может дать только следствие… Остается только ждать», — рассказала Мишонова.

О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из школьниц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей десятки ударов, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно позже, нож нападавшая принесла из дома.

После случившегося классную руководительницу пятиклассниц временно отстранили от работы.

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Марк Леонов
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