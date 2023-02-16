Врач оценил обвинения Махачева в использовании запрещенной капельницы

Спортивный врач заявил, что синяк на руке Ислама Махачева не доказывает нарушения правил

Спортивный врач Валентин Белявский оценил обвинения российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева в использовании запрещенной капельниы перед титульным боем с астралийцеv Александром Волкановски на турнире UFC 284. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, синяк на руке россиянина мог остаться от любых легальных уколов. «Он может сохраняться до трех дней — иногда даже дольше. Махачев мог же и сам сдать кровь за два-три дня до боя. Или уколоть какой-либо препарат до 100 миллилитров», — заявил Белявский. Врач подчеркнул, что следы на руках не могут являться доказательством нарушения правил.

Ранее Махачев объяснил происхождения синяка на его руке. По словам россиянина, он появился из-за забора крови комиссией в Австралии за несколько дней до боя.

13 февраля новозеландский боец Дэн Хукер рассказал, что Махачев обращался к медикам в Австралии, чтобы получить капельницу от обезвоживания после весогонки, что запрещено правилами UFC. Такие же претензии в адрес россиянина высказал Александр Волкановски. В команде Махачева обвинения назвали полной чушью.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.