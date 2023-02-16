Махачев призвал Волкановски ответить за обвинения в жульничестве

Махачев призвал Волкановски ответить за обвинения в применении капельницы

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев ответил в Twitter на слова о возможном жульничестве с его стороны, сказанные австралийским бойцом Александром Волкановски.

«Ты должен нести ответственность за подобные обвинения», — призвал россиянин. Ранее австралиец обвинял Махачева в использовании запрещенной капельницы.

15 февраля Махачев назвал претензии в применении капельницы перед боем с Волкановски раздутой темой. Он отметил, что к нему нет претензий со стороны UFC, и добавил, что синяк на руке, который начали обсуждать, появился из-за забора крови комиссией в Австралии в неделю боя.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение.