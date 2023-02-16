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17:41, 16 февраля 2023Спорт

Мамаев ответил на критику из-за открытия футбольной академии в Дубае

Павел Мамаев заявил, что не понимает упреков из-за открытия футбольной академии в Дубае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший российский футболист Павел Мамаев ответил на критику из-за открытия футбольной академии в Дубае. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не понимаю, в чем упрек. Считаю, что заслужил право находиться там, где хочу находиться на данный момент», — заявил Мамаев, добавив, что сейчас он очень счастлив. Экс-спортсмен рассказал, что идея создать футбольную школу появилась во время спонтанной поездки в Дубай.

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21 января стало известно, что Мамаев вместе с форвардом «Динамо» Федором Смоловым откроет детскую академию в Дубае. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила игроков в уклонении от мобилизации и осудила идею создать школу за границей. «Если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Правильнее потратить на наших детей», — добавила она.

34-летний Мамаев, завершивший карьеру в феврале 2023 года, известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Краснодар», «Химки» и ЦСКА, с которым стал чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. С 2010 по 2016 год спортсмен также провел 15 матчей за сборную России.

Ксения Курашкина
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