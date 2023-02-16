Стала известна позиция ПСЖ по условиям нового контракта с Месси

RMC Sport: ПСЖ не намерен идти на любые условия, чтобы сохранить Лионеля Месси в составе

Стала известна позиция руководства «Пари Сен-Жермен» по условиям нового контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, в клубе не готовы идти на любые условия, чтобы сохранить форварда в составе. Представители команды не хотят, чтобы с аргентинцем повторилась та же история, что была с французским нападающим Килианом Мбаппе. В мае 2022 года парижане предложили игроку рекордный контракт, чтобы не допустить его перехода в «Реал».

Ранее в четверг, 16 февраля, появилась информация, что Месси все больше склоняется к тому, чтобы покинуть ПСЖ. Месси готов вместе семьей переехать в США, где у него есть дом.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Контракт Мбаппе с парижанами истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.