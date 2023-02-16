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21:58, 16 февраля 2023Мир

США заявили о поддержке Украины в восстановлении контроля над страной

Замглавы Госдепа Нуланд: США поддерживают попытки Киева восстановить контроль над страной
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает попытки Украины восстановить контроль над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, президент США Джо Байден пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Она подчеркнула, что Украина борется за возвращение всех своих территорий. «Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории», — заявила Нуланд.

Ранее власти Украины призвали уничтожить «определенные пункты» в России. В частности, по данным The Times, Киев намеревается использовать британские ракеты для атаки на Крым. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом открестился от намерений Киева нанести удары вглубь территории России.

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Марина Совина
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