Безопасность употребления спортивного питания оценили

Фитнес-эксперт заявил, что спортивное питание необходимо при высокоинтенсивных тренировках

Проректор колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера по научно-методической работе Роман Юриков оценил безопасность употребления спортивного питания. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, спортивное питание необходимо при высокоинтенсивных тренировках, поскольку оно позволяет потреблять суточную норму калорий, не перегружая при этом желудок. «Поступающая пища должна быть наиболее легкой и с высокой пищевой плотностью. Так называемый "пищевой комок" в среднем не должен превышать 500-700 граммов», — объяснил эксперт. Он добавил, что в противном случае есть риск перекручивания отдельных участков кишки, что может привести к летальному исходу.

Юриков отметил, что тем, кто не посещает высокоинтенсивные занятия, нет смысла покупать спортивное питание. Фитнес-эксперт посоветовал выбирать сертифицированные добавки и внимательно изучать маркировку.

Ранее ученые из Каролинского института (Стокгольм) и Копенгагенского университета назвали лучшее время для занятий спортом в целях похудения. По словам специалистов, скорость метаболизма выше в дневное время, поэтому наиболее благоприятный период для тренировок — позднее утро.