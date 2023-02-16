Еще пять спортсменов погибли при землетрясении в Турции

Федерация настольного тенниса сообщила о гибели пяти игроков при землетрясении в Турции

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила о гибели пяти игроков при землетрясении в Турции. Заявление приводится на сайте организации.

«Федерация настольного тенниса Турции подтвердила, что пять ее игроков трагически погибли во время разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну. ITTF глубоко опечалена этой новостью и выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших игроков», — говорится в сообщении. Личности спортсменов установлены: это Фериха Чардакли, Зюмрал Гезюкара, Джейлин Калкан, Ахмет Реккал и Эмин Уйсун.

Ранее сообщалось о гибели еще нескольких спортсменов в результате землетрясения. Одним из них стал вратарь турецкого футбольного клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан. Также стало известно о смерти двух несовершеннолетних борцов из-за разрушения здания.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, в результате катастрофы погибло более 36 тысяч человек.