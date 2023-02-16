Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
15:05 (Мск)
Ботик ван де Зандсхулп
Роттердам
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барселона
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Байер
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:48, 16 февраля 2023Спорт

Еще пять спортсменов погибли при землетрясении в Турции

Федерация настольного тенниса сообщила о гибели пяти игроков при землетрясении в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Francisco Seco / АР

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сообщила о гибели пяти игроков при землетрясении в Турции. Заявление приводится на сайте организации.

«Федерация настольного тенниса Турции подтвердила, что пять ее игроков трагически погибли во время разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну. ITTF глубоко опечалена этой новостью и выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших игроков», — говорится в сообщении. Личности спортсменов установлены: это Фериха Чардакли, Зюмрал Гезюкара, Джейлин Калкан, Ахмет Реккал и Эмин Уйсун.

Ранее сообщалось о гибели еще нескольких спортсменов в результате землетрясения. Одним из них стал вратарь турецкого футбольного клуба «Ени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан. Также стало известно о смерти двух несовершеннолетних борцов из-за разрушения здания.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. По последним данным, в результате катастрофы погибло более 36 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов
На российской трассе фура с отказавшими тормозами протаранила 15 машин
Россиянка нашла отрубленные ноги около площадки для выгула собак
Во Франции заявили о приверженности ЕС дальнейшей помощи Украине
Девушка до 32 лет отказывалась ходить на свидания по особенной причине
Кандидат в премьеры Молдавии захотел демилитаризировать Приднестровье
Клава Кока допустила завершение музыкальной карьеры
В России усилили санитарный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Гвинее
Набиуллина высказалась о поддержке ипотеки в маленьких регионах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.