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22:21, 17 февраля 2023Мир

Глава Мюнхенской конференции заявил о попытках Запада впечатлить Путина

Глава Мюнхенской конференции Хойсген заявил о желании Запада впечатлить Путина в 2022 году
Кристоф Хойсген

Кристоф Хойсген. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген прокомментировал, какова была цель форума в прошлом году. Его слова приводит РИА Новости.

Хойсген заявил, что Запад осуществлял попытки впечатлить российского президента Владимира Путина на конференции в 2022 году. По его словам, у стран было желание показать свое единство.

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«Двадцатого февраля 2022 года прошлая Мюнхенская конференция по безопасности завершилась. У нас были проблески надежды, что Владимира Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которая здесь демонстрировалась», — подчеркнул Хойсген в своей вступительной речи на открытии форума.

Глава конференции признался, что замысел не удался, поскольку 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

Ранее стал известен состав участников Мюнхенской конференции. Россия второй год подряд не примет участие в форуме. Хойсген подчеркнул, что не хочет «давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право». Российский МИД ранее заявлял, что не отправит делегацию в Германию «по различным причинам».

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Марина Совина
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