Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Феликс Оже-Альяссим
Роттердам
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Авангард
2:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:41, 17 февраля 2023Спорт

Тренер Волкановски высказался о поражении бойца Махачеву

Тренер Волкановски Джо Лопес заявил, что Махачев держался во время боя из последних сил
Ислам Махачев (слева) и Александр Волкановски (справа)

Ислам Махачев (слева) и Александр Волкановски (справа). Фото: Jasmin Frank / Reuters

Тренер австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкановски Джо Лопес высказался о поражении своего подопечного россиянину Исламу Махачеву. Слова специалиста приводит YouTube-канал The Allstar.

«Ислам прослыл настоящим кошмаром. Говорили, что он суперсилен и все такое. Но Алекс развенчал этот миф. Если уж на то пошло, это Алекс — супер-пупер сильный чувак», — заявил Лопес, добавив, что Махачев держался в октагоне из последних сил.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. The Sports Grail сообщил, что россиянин получит за этот поединок 1,192 миллиона долларов.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Полиция в Москве задержала удерживавшего заложников мужчину
В Белоруссии сравнили с подгузниками лгавших о Минских соглашениях политиков
Неизвестный взял в заложники людей в магазине в Москве
В США осудили идеи Зеленского из-за страха войны с Россией
Небензя заявил о потере Россией доверия к Западу
В СКР рассказали о раскрытии 94 из каждых 100 убийств в Подмосковье
В России усомнились в возможности посредничества ООН по Украине
Журналиста Андрея Лошака признали иноагентом
Названы причины для секса на первом свидании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.