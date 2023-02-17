Тренер Волкановски высказался о поражении бойца Махачеву

Тренер Волкановски Джо Лопес заявил, что Махачев держался во время боя из последних сил

Тренер австралийского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкановски Джо Лопес высказался о поражении своего подопечного россиянину Исламу Махачеву. Слова специалиста приводит YouTube-канал The Allstar.

«Ислам прослыл настоящим кошмаром. Говорили, что он суперсилен и все такое. Но Алекс развенчал этот миф. Если уж на то пошло, это Алекс — супер-пупер сильный чувак», — заявил Лопес, добавив, что Махачев держался в октагоне из последних сил.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. The Sports Grail сообщил, что россиянин получит за этот поединок 1,192 миллиона долларов.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.