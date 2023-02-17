Захарова заявила о готовности России ответить ЕС на конфискацию активов

Представитель МИД РФ Захарова: Россия готова ответить Евросоюзу на конфискацию активов

Россия готова ответить Евросоюзу (ЕС) на конфискацию активов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны», — сказала она.

Захарова также напомнила «просто для освежения памяти», что западные инвестиции в Россию значительно превышают объемы российских активов за рубежом. По словам дипломата, Россия готова к любым шагам «вплоть до применения равнозначных компенсационных мер»