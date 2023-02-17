В России отреагировали на попытку беспилотников ВСУ атаковать Севастополь

Сенатор Карасин заявил, что Вашингтон провоцирует Киев на атаки Севастополя

Сбитые над Севастополем беспилотники — это прямое подтверждение того, что киевскую власть провоцируют из Вашингтона, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на попытку атаки города беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 февраля стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Он также отметил, что повреждений ТЭС обнаружено не было.

Беспилотники, которые сбиты над Севастополем, — это прямое подтверждение того, что киевскую власть и боевиков провоцируют. Причем провоцирует не кто-нибудь, а Вашингтон

Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

«Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд настойчиво повторяет, что у Киева есть полное право атаковать цели в Крыму. Это типичная провокация в расчете на эскалацию не только в Крыму, но и на Украине в целом. Кстати говоря, с такой позицией не согласны очень многие европейские страны-члены НАТО. Это явное забегание вперед американских политиков, стремящихся расширить конфликт», — заявил Карасин.

Ранее Нуланд назвала военные базы в Крыму легитимными целями для Украины. По ее словам, «существуют массивные военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки».

16 февраля Севастополь также атаковали беспилотники ВСУ. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что над Черным морем были сбиты 2 БПЛА.