Захарова потребовала от США предоставить факты по делу «Северных потоков»

Мария Захарова: США должны предоставить факты по делу «Северных потоков»

США должны предоставить расследованию все факты по делу о взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Если те расследования и те данные, которые опубликованы, не представляют ценности для американской администрации, они обязаны предоставить свою версию, они вовлечены в это полностью», — потребовала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты обязаны подкрепить свою версию инцидента фактами. «Эти данные у них есть», — заключила Захарова.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, а для установки бомб использовались подлодки.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.