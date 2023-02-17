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13:22, 17 февраля 2023Мир

Захарова потребовала от США предоставить факты по делу «Северных потоков»

Мария Захарова: США должны предоставить факты по делу «Северных потоков»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

США должны предоставить расследованию все факты по делу о взрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Если те расследования и те данные, которые опубликованы, не представляют ценности для американской администрации, они обязаны предоставить свою версию, они вовлечены в это полностью», — потребовала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты обязаны подкрепить свою версию инцидента фактами. «Эти данные у них есть», — заключила Захарова.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, а для установки бомб использовались подлодки.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.

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Глеб Бажуткин
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