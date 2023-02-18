Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 18 февраля 2023Мир

Финляндия скрыла данные о поставках оружия Украине из-за России

Ниинисте заявил, что Финляндия скрыла данные о поставках оружия Украине из-за России
Саули Ниинисте

Саули Ниинисте. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Хельсинки не намерен раскрывать данные о своей военной помощи Киеву, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие у страны есть, а какого больше нет. Об этом рассказал президент страны Саули Ниинисте, пишет ТАСС со ссылкой на канал ARD.

Как заявил политик, Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву. Глава государства, говоря о возможности поставок Киеву немецких танков Leopard, уточнил, что у Хельсинки тоже есть эти танки. Ниинисте объяснил, что Финляндия имеет «очень длинную границу» с РФ.

Ранее стало известно, что новая финансовая помощь Киеву составит 400 миллионов евро и увеличит общую сумму пожертвования до 590 миллионов евро. Также отмечается, что в новый пакет не входят танки Leopard 2.

Финляндию попросили присоединиться к поставкам немецких танков Leopard Украине. С соответствующим призывом выступили власти Польши и Великобритании на военной базе Тапа в Эстонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заверил в скором снятии табу на поставку Украине дальнобойных ракет
Евросоюзу предрекли более трудную зиму в следующем году
Стало известно об интересе ПСЖ к Моуриньо
Россия заявила о намерении добиться расследования ООН по «Северным потокам»
Стало известно о взятии в плен раненого десантника ВСУ бойцами группировки «О»
Финляндия скрыла данные о поставках оружия Украине из-за России
Белый дом оценил необходимость нового выделения средств для помощи Украине
Стало известно о завершении обучения первого батальона ВСУ работе с БМП Bradley
МИД Франции пообещал Украине скорую поставку дополнительных САУ Caesar
Стало известно об обнаружении российской разведкой спецгруппы ВСУ у Кременной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.