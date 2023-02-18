Ниинисте заявил, что Финляндия скрыла данные о поставках оружия Украине из-за России

Хельсинки не намерен раскрывать данные о своей военной помощи Киеву, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие у страны есть, а какого больше нет. Об этом рассказал президент страны Саули Ниинисте, пишет ТАСС со ссылкой на канал ARD.

Как заявил политик, Хельсинки продолжает оказывать военную помощь Киеву. Глава государства, говоря о возможности поставок Киеву немецких танков Leopard, уточнил, что у Хельсинки тоже есть эти танки. Ниинисте объяснил, что Финляндия имеет «очень длинную границу» с РФ.

Ранее стало известно, что новая финансовая помощь Киеву составит 400 миллионов евро и увеличит общую сумму пожертвования до 590 миллионов евро. Также отмечается, что в новый пакет не входят танки Leopard 2.

Финляндию попросили присоединиться к поставкам немецких танков Leopard Украине. С соответствующим призывом выступили власти Польши и Великобритании на военной базе Тапа в Эстонии.