Ортопед назвал замену тренировкам в тренажерном зале

Врач-ортопед Игнатов назвал домашние тренировки заменой походов в тренажерный зал

Врач-ортопед салона ОРТЕКА Михаил Игнатов напомнил, что малоподвижный образ жизни приводит к ожирению и негативно влияет на костно-мышечную систему. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Игнатов заявил, что необходимо заниматься физической активностью и заявил, что лучше всего ходит в тренажерный зал. Однако если такой возможности нет, то заменой таких тренировок он назвал домашние упражнения. По его мнению, их нужно выполнять в течение получаса.

«Самое главное, чтобы занятия были регулярными, в идеале — ежедневными. Хотя и два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме», –- подчеркнул медик.

Специалист также порекомендовал выполнять упражнения на свежем воздухе — например, заниматься на турниках и брусьях в парке, плавать в открытых водоемах и в бассейне, кататься на лыжах и коньках. При сидячей работе он призвал всегда использовать возможность, чтобы встать и пройтись.

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