Врачи озвучили версии развития тяжелого состояния у фигуриста Костомарова

Возникшие у Костомарова гангрена и сепсис нередки при вирусах, заявили врачи

Сепсис и гангрена, возникшие у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, нередки при заражении человека вирусными инфекциями, считают врачи. Опрошенные «Лентой.ру» медики объяснили объяснили, как пневмония может привести к ампутациям, а также озвучили свои версии развития тяжелого состояния у спортсмена.

Так, Алексей Чжао, доктор медицинских наук, профессор, хирург, руководитель хирургической клиники «Европейского медицинского центра» отметил, что любая инфекция, вирусная или бактериальная, в том числе пневмония, может вызвать масштабное поражение организма, которое повлечет за собой сепсис. Сепсис — это системная воспалительная реакция, которая сопровождается выбросом цитокинов и биологически активных веществ в кровь, а также нарушением микроциркуляции.

Поэтому на фоне сепсиса могут развиваться тромбозы артериальных сосудов, капилляров в любом органе, в частности, в конечностях. Могут появиться некрозы, в частности печени, абсцесс печени и блокировка сосудов селезенки. То же самое может происходить на периферии конечностей, и тогда может развиться гангрена, которая требует ампутации. Вот это и есть биологический механизм возникновения некрозов и гангрен на фоне сепсиса Алексей Чжао хирург

По его словам, своевременное лечение самого сепсиса, применение антибиотиков, использование антикоагулянтов, различных систем детоксикации, выведение этих токсинов и профилактика развития микротромбозов являются залогом того, что вероятность септических осложнений в виде некрозов и тромбозов любой локализации снизится.

Скрытые проблемы

Развитию состояния, когда инфекции разрастаются вплоть до возникновения сепсиса и септического шока со всеми его последствиями, могут способствовать уже имевшиеся патологии у пациента, например, проблемы с иммунитетом, о которых сам человек мог даже не знать, рассказал детский хирург, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Антон Нарбутов.

«[Тогда] уже возникает полиорганная недостаточность, и возможно развитие некрозов. В частности, они могут быть кожной, подкожной клетчатки, фасций, мышц. То есть это могут быть глубокие некрозы. В этих ситуациях мы говорим о том, что при массивных поражениях, массивных некрозах, возможно, придется выбирать между спасением жизни и спасением конечностей. Естественно, мы идем на варианты ампутации разного уровня для того, чтобы спасти организм», — отметил специалист.

По его словам, к снижению уровня иммунной защиты могут приводить даже такие простые вещи, как хроническая усталость и стресс. От негативного сценария не застрахованы пациенты всех возрастов, предупредил эксперт.

Какая-то перенесенная инфекция, даже вирусная инфекция сама по себе требует от организма больших сил, мобилизации сил для того, чтобы бороться с ней. К сожалению, даже у здоровых людей мы можем сталкиваться с такими ситуациями. Даже у детей. Что говорить про взрослых? Антон Нарбутов детский хирург

Группы риска

При своевременно назначенном, правильном лечении пневмонию можно вылечить в амбулаторных условиях, рассказала терапевт, пульмонолог клиники «Ниармедик» Анна Бучнева, но смертность все равно возможна, хоть такая вероятность как правило и не превышает одного процента.

«Когда мы обычно слышим слово "пневмония", то представляем кашляющего и температурящего человека, который, тем не менее, через одну-две недели снова будет на ногах. Но бывает так, что инфекционное поражение легких (которым пневмония и является) приводит к осложнениям в виде тяжелой дыхательной недостаточности, развития сепсиса и, возможно, даже смерти», — отметила она.

Специалист подчеркнула, что особенно опасным это заболевание является для маленьких детей, людей старше 65 лет и людей с сопутствующими заболеваниями (такими как болезни сердца, сахарный диабет или хронические заболевания легких, а также иммунодефицитные состояния). За такими пациентами необходим особенно тщательный контроль.

Но даже у молодых, не страдающих тяжелыми болезнями пациентов, пневмония может стать фатальным заболеванием. При возникновении симптомов заболевания всегда следует обращаться к врачу — это позволит верно интерпретировать диагноз и назначить правильное лечение. Самостоятельное лечение или его отсутствие, переносимость болезни "на ногах" может привести к прогрессированию инфекционного процесса, развитию дыхательной недостаточности, что потребует лечения в стационаре, применения средств респираторной поддержки (вплоть до аппаратов искусственной вентиляции легких) Анна Бучнева терапевт, пульмонолог

Специалист также отметила, что в любом лечебном учреждении, в особенности в отделениях реанимации и интенсивной терапии, есть своя, так называемая госпитальная флора, те есть микроорганизмы, обладающие устойчивостью к большому количеству антибактериальных препаратов. Также, по ее словам, большой проблемой является популярность антибиотиков среди населения и их бесконтрольное применение. Из-за этого все труднее подобрать эффективный препарат для лечения той или иной бактериальной инфекции.

Костомарову провели ряд ампутаций из-за некроза, но его состояние улучшается

7 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что Костомарову ампутировали левую стопу. Уточнялось, что изначально врачи планировали ампутировать 46-летнему спортсмену одну ногу по колено, однако им удалось спасти часть конечности.

Из-за ухудшения состояния 10 января Костомарова перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. Спортсмен был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО). У Костомарова диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис.

14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. Однако позже эти данные опровергла мать спортсмена. По информации Telegram-канала Mash, были ампутированы несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью.

16 февраля Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о значительном улучшении состояния Романа Костомарова, отметив, что у него начинает восстанавливаться работа функции почек после тяжелой полиорганной недостаточности с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Он отметил, что теперь фигурист дышит самостоятельно.