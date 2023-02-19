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16:04, 19 февраля 2023Спорт

Кержаков рассказал о сложностях при адаптации в кипрском клубе

Кержаков заявил, что в «Кармиотиссе» для него непривычно общаться с игроками на английском

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал о сложностях при адаптации в кипрском клубе «Кармиотисса». Его слова приводит ТАСС.

Специалист отметил, что для него непривычно общаться с командой на английском языке. «Были первая установка, первые слова перед игрой, в перерыве, после матча, первая пресс-конференция. Это все было по-новому, ко всему нужно было привыкать», — заявил Кержаков, добавив, что в целом с коммуникацией не возникает проблем. Он пояснил, что у него положительные впечатления от работы с клубом.

8 февраля «Кармиотисса» анонсировала назначение Кержакова на должность главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023 с опцией продления. Россиянин сказал, что ставит перед собой задачу побеждать в каждом матче и показывать хороший футбол, который понравился бы болельщикам.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир национальной команды. После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

Андрей Стрельцов
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