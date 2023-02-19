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09:45, 19 февраля 2023Спорт

Гол российского форварда помог «Ванкуверу» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

Гол российского форварда Кузьменко помог «Ванкуверу» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

Фото: Bob Frid / Reuters

«Ванкувер Кэнакс» разгромил «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 6:2. Победу хозяевам помог одержать гол российского форварда Андрея Кузьменко. Эта заброшенная шайба стала 24-й для нападающего в сезоне-2022/2023. Всего на его счету 48 очков по системе «гол плюс пас» в 55 играх.

В составе «Ванкувера» голом отметился также канадец Филлип Ди Джузеппе. Швед Элиас Петтерссон и канадец Энтони Бовилье дважды поразили ворота соперников. Петтерсон, помимо дубля, совершил три результативные передачи.

27-летний Кузьменко подписал годовой контракт с «Ванкувером» 20 июня 2022 года. Он дебютировал в лиге в матче против «Эдмонтон Ойлерс», в котором забросил шайбу в начале второго периода. До этого игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за СКА.

Ксения Курашкина
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