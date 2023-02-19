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15:15, 19 февраля 2023Спорт

Стало известно о продвижении переговоров Месси и ПСЖ

Фабрицио Романо заявил, что Лионель Месси ведет переговоры только с ПСЖ

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Журналист Фабрицио Романо рассказал о продвижении переговоров аргентинского нападающего Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Caught Offside.

«Сейчас ранняя стадия обсуждения. В ближайшие недели последуют другие встречи, чтобы принять решение о деталях нового контракта, зарплате, продолжительности сделки и многого другого», — заявил Романо. Он добавил, что аргентинец ведет переговоры только с ПСЖ. Предложений от «Барселоны» не поступало.

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16 февраля стало известно, что отец и агент спортсмена Хорхе встретился с руководством парижской команды, однако они так и не достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Уточнялось, что Месси все больше склоняется к тому, чтобы покинуть ПСЖ и вместе семьей переехать в США, где у него есть дом. Романо назвал эту встречу клуба и агента вводной.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

Ксения Курашкина
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