Стало известно о продвижении переговоров Месси и ПСЖ

Фабрицио Романо заявил, что Лионель Месси ведет переговоры только с ПСЖ

Журналист Фабрицио Романо рассказал о продвижении переговоров аргентинского нападающего Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Caught Offside.

«Сейчас ранняя стадия обсуждения. В ближайшие недели последуют другие встречи, чтобы принять решение о деталях нового контракта, зарплате, продолжительности сделки и многого другого», — заявил Романо. Он добавил, что аргентинец ведет переговоры только с ПСЖ. Предложений от «Барселоны» не поступало.

16 февраля стало известно, что отец и агент спортсмена Хорхе встретился с руководством парижской команды, однако они так и не достигли договоренности о продолжении сотрудничества. Уточнялось, что Месси все больше склоняется к тому, чтобы покинуть ПСЖ и вместе семьей переехать в США, где у него есть дом. Романо назвал эту встречу клуба и агента вводной.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.