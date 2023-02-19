Еще одна европейская страна бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за России

Швейцария бойкотирует чемпионат мира по боксу 2023 года из-за участия россиян

Швейцария присоединилась к бойкоту чемпионата мира по боксу 2023 года из-за участия в нем российских спортсменов с флагом и гимном. Об этом сообщает РИА Новости.

В Федерации этого вида спорта заявили, что Совет принял резолюцию не участвовать ни в каких соревнованиях, где выступают спортсмены из России, 12 октября 2022 года. Они подчеркнули, что решение распространяется и на мировое первенство.

Ранее стало известно, что еще несколько европейских стран, среди которых Польша, Швеция, Чехия и Великобритания, а также США и Канада приняли решение пропустить турнир. В американской команде заявили, что участие россиян в чемпионате мира нарушит санкции Международного олимпийского комитета (МОК) и принципы честной игры.

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.