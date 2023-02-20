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16:47, 20 февраля 2023Культура

Исполнительница шансона Алена Андрес получила серьезную травму в своей квартире

Исполнительницу шансона Андрес госпитализировали после того, как на нее упало зеркало
Алена Андерс

Алена Андерс. Кадр: Алена Андерс / YouTube

Российская исполнительница шансона Алена Андрес получила серьезную травму после того, как на нее упало зеркало в ее квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

По данным портала, крупный аксессуар не был закреплен на стене и упал на артистку, из-за чего Андрес на время потеряла сознание. Спустя два дня после случившегося состояние 28-летней певицы не улучшилось, и она вызвала скорую помощь.

Медики госпитализировали исполнительницу. В больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно, что российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) попал в психиатрическую клинику. Уточняется, что музыкант находится в частном московском учреждении «Роса».

Сам артист заявлял в соцсетях, что с ним все в порядке. Джиган пояснил, что лечит травмы, однако не рассказал, о чем именно идет речь. На появившихся в интернете снимках можно увидеть, что у артиста есть синяки на ногах и на лице.

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Анастасия Астахова
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