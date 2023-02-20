Норвежский лыжник-чемпион оценил шансы Большунова в биатлоне

Норвежец Йоханнес Бе заявил, что лыжник Большунов может быть успешен на биатлонной трассе

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Бе оценил шансы трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлоне. Его слова приводит Nettavissen.

Спортсмен обратил внимание, что Большунов является одним из лучших лыжников мира, поэтому должен быть успешен на биатлонной трассе. «Но при этом неизвестно, достаточно ли хорошей будет его стрельба», — заявил он.

В феврале 2022 года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов невысоко оценил шансы Большунова в этом виде спорта. Он назвал биатлон — военно-прикладным видом спорта.

Бе дважды выигрывал олимпийского золото на Играх в Пхенчхане и трижды — в Пекине. На его счету также 17 побед на чемпионатах мира. Большунов — трехкратный олимпийский чемпион-2022. Он является первым и единственным лыжником, завоевавшим олимпийские медали во всех шести дисциплинах.