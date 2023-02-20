Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР

Теннисист Даниил Медведев поднялся на восьмое место рейтинга АТР после победы в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рейтинг доступен на сайте организации.

Спортсмен поднялся с 11-го на восьмое место после победы на турнире в Роттердаме. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который находится на пятом месте. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас, на третьем грек — Стефанос Циципас.

19 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме, в решающем матче оказавшись сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев выиграл первый турнир в текущем сезоне и заработал 387 940 долларов.

В 2022 году Медведев с перерывом возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель. Он установил рекорд среди российских спортсменов по этому показателю. Спортсмен выиграл US Open в 2021 году.