Драка трех российских пенсионерок попала на видео

Три пенсионерки в Уфе обматерили друг друга, подрались и попали на видео

В Уфе три пожилые женщины подрались во дворе дома на улице Сун-Ят-Сена и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Честно говоря».

На записи с камер наружного наблюдения видно, что сначала в конфликте участвуют две россиянки, но позже к ссоре подключается третья пенсионерка. Потасовка сопровождается громкой нецензурной лексикой. Причина случившегося пока неизвестна.

В МВД Башкирии изданию UFA1.RU сообщили, что одна из участниц конфликта написала заявление в полицию, ей выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

«По результатам проверки полицейскими будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Зимой 2021 года пожилая жительница Челябинска без QR-кода подралась с охранником торгового центра «Космос», который отказывался ее пропускать. Инцидент попал на видео.