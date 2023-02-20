Германия потратила свыше 100 миллиардов евро из-за Украины

Немецкий ученый Фрацшер: ФРГ потеряла свыше 100 миллиардов евро из-за конфликта на Украине

Федеративная республика Германия с февраля 2022 года потеряла свыше 100 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики», — сказал немецкий ученый.

Фрацшер также добавил, что военные издержки для госбюджета Германии обещают только расти. Он объяснил это тем, что ФРГ в отличие от своих партнеров по Евросоюзу к началу конфликта «больше зависела от российской энергетики, а в настоящее время страна имеет высокую долю энергоемкой промышленности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет инвестиций со стороны Германии, Франции и Италии для восстановления страны. По его словам, США помогают Украине «наращивать передовые технологии», а Киев сейчас находится на передовых позициях в разработке и создании беспилотников, в системах связи, а также робототехнике всех видов.