Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 20 февраля 2023Мир

Германия потратила свыше 100 миллиардов евро из-за Украины

Немецкий ученый Фрацшер: ФРГ потеряла свыше 100 миллиардов евро из-за конфликта на Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Федеративная республика Германия с февраля 2022 года потеряла свыше 100 миллиардов евро из-за конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики», — сказал немецкий ученый.

Фрацшер также добавил, что военные издержки для госбюджета Германии обещают только расти. Он объяснил это тем, что ФРГ в отличие от своих партнеров по Евросоюзу к началу конфликта «больше зависела от российской энергетики, а в настоящее время страна имеет высокую долю энергоемкой промышленности».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет инвестиций со стороны Германии, Франции и Италии для восстановления страны. По его словам, США помогают Украине «наращивать передовые технологии», а Киев сейчас находится на передовых позициях в разработке и создании беспилотников, в системах связи, а также робототехнике всех видов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Движение по Крымскому мосту полностью перекрыли из-за смертельной аварии
Вооруженное нападение на пассажира столичного метро попало на видео
Стало известно о перекрытии улиц в Киеве
При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал человек
Российский полицейский осужден на 12 лет за торговлю наркотиками
Российский ребенок потерялся в ТЦ и пошел домой вдоль трассы
Стали известны подробности состояния Николая Сванидзе
Пашинян назвал последствия активности мирового сообщества
В ДНР заявили о необходимости «обменного фонда» для сокращения обстрелов ВСУ
Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье и серьгах за 1,5 тысячи рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.