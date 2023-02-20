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20:16, 20 февраля 2023Забота о себе

Мужчина узнал об измене и хитростью отобрал у бывшей девушки дорогой подарок

Обманутый мужчина узнал об измене и хитростью отобрал у девушки подарок за 600 долларов

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Мужчина хитростью отобрал у девушки дорогой подарок, обошедшийся ему в 600 долларов, узнав о ее измене. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Пользователь с ником snagleradio78 рассказал, что девушка сообщила ему о расставании неподобающим образом. После года отношений она всего лишь прислала смс, в котором писала, что все кончено.

Обманутый мужчина признался, что только со временем понял, почему девушка сообщила о расставании именно так. По его мнению, к тому времени она уже неделю изменяла ему с другим. «Оглядываясь назад, понимаю, что она была ужасным человеком, но я не замечал этого», — рассказал он.

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Мужчина вспомнил, что за 600 долларов (45 тысяч рублей) купил к Рождеству подарочный сертификат в спа-салон на двоих. Ему не хотелось, чтобы бывшая девушка воспользовалась подарком, поэтому он отправился в салон сам и заявил, что потерял подарочную карту. Поскольку ему удалось подтвердить покупку чеком и денежным переводом по карте, спа-салон переоформил сертификат на него.

Все случилось в прошлом году, и я про все забыл. Недавно бывшая позвонила мне и кричала, что сертификат недействительный, а ее обвинили в воровстве. Я положил трубку

snagleradio78пользователь Reddit

Мужчина добавил, что в ближайшее время воспользуется сертификатом с новой девушкой.

Ранее на Reddit обсудили, как бы выглядела жизнь женщины с мужским членом. Некоторые женщины признались, что не хотели бы жить с болтающейся между ног штукой.

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Вера Владзиевская
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