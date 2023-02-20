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08:10, 20 февраля 2023Культура

Умер известный японский мультипликатор

NHK: на 86-м году жизни умер известный японский мультипликатор Рэйдзи Мацумото
Рэйдзи Мацумото

Рэйдзи Мацумото. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

На 86-м году жизни, 13 февраля, умер известный японский мультипликатор Рэйдзи Мацумото. Об этом сообщает телеканал NHK.

Японский автор был создателем аниме и манги на тему научной фантастики — в частности, «Галактический экспресс 999», «Космический линкор Ямато», «Космический пират капитан Харлок».

Мацумото был удостоен Медали почета с пурпурной лентой в 2001 году и орденом Восходящего солнца в 2010 году. Смерть произошла от сердечной недостаточности.

12 декабря умер японский певец, композитор и актер Итиро Мидзуки (настоящее имя — Тосио Хаякава). Музыкант, которого называли «королем песен для аниме», скончался в возрасте 74 лет. Он продолжительное время боролся с раком легких. Исполнитель записал песни для аниме «Космический рыцарь Теккамен» и других.

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Юлия Мискевич
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