В Кремле допустили встречу Путина и Ван И

Песков заявил, что в Кремле не исключают встречу Путина и Ван И в Москве

Встреча президента России Владимира Путина с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И не исключена. Такую возможность допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы не исключаем встречи Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве», — отметил официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков подчеркнул, если встреча будет назначена, Кремль назовет ее дату.

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в понедельник, 20 февраля, все еще работает над посланием Федеральному собранию. Он не уточнил степень готовности текста, однако добавил, что участники специальной военной операции (СВО) на Украине будут присутствовать на оглашении послания.

Владимир Путин выступит с послание Федеральному собранию 21 февраля. В Кремле рассказали, что глава государства сделает акцент на спецоперации, а также на вопросах экономики и социальной сферы.