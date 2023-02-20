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22:57, 20 февраля 2023Спорт

Названа дата возвращения Овечкина в Вашингтон

ТАСС: Александр Овечкин вылетит из Москвы в Вашингтон 21 февраля
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Sam Navarro / Reuters

Названа дата вылета российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из Москвы в США. Об этом сообщил ТАСС.

По информации издания, спортсмен покинет Россию 21 февраля. Когда нападающий проведет свой первый матч после возвращения, не уточняется.

19 февраля форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал, что в команде скучают по россиянину и готовы оказать ему любую поддержку. «Нам не хватает большого человека [Овечкина], не хватает Джона Карлсона. Приходится играть с тем составом, который у нас есть», — добавил Оши. После отъезда Овечкина в Россию столичный клуб потерпел четыре поражения подряд.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву. Перед матчем с «Флоридой Пантерс» 17 февраля «Вашингтон» почтил память Овечкина-старшего.

Андрей Стрельцов
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