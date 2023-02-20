РКК «Энергия»: российский сегмент МКС получил радиолокационную аппаратуру

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) получил радиолокационную аппаратуру. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев. Его заявление передает ТАСС.

«На грузовом корабле мы привезли довольно интересную радиолокационную аппаратуру, она работает за бортом и требует выхода в открытый космос», — сказал специалист.

Соловьев добавил, что «впервые из космоса будут вестись разного рода исследования радиолокационным методом».

19 февраля грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» затопили в Тихом океане.

11 февраля к российскому сегменту МКС пристыковался корабль «Прогресс МС-22».