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18:04, 20 февраля 2023Наука и техника

Российский сегмент МКС получил радиолокационную аппаратуру

РКК «Энергия»: российский сегмент МКС получил радиолокационную аппаратуру

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) получил радиолокационную аппаратуру. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев. Его заявление передает ТАСС.

«На грузовом корабле мы привезли довольно интересную радиолокационную аппаратуру, она работает за бортом и требует выхода в открытый космос», — сказал специалист.

Соловьев добавил, что «впервые из космоса будут вестись разного рода исследования радиолокационным методом».

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Иван Потапов
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