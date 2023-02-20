Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 20 февраля 2023Бывший СССР

США выделили миллиард долларов на поддержку энергетики Украины и Молдавии

Украина оценила восстановление энергетической инфраструктуры в 17 миллиардов долларов

Фото: Umit Bektas / Reuters

США выделили Украине и Молдавии 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам политика, украинские власти ценят поддержку Вашингтона в вопросе восстановления энергосетей и поддержания ее экономики. При этом стоимость восстановления всех поврежденных мощностей генерации он оценил в разы выше.

«Рассчитываем привлечь в этом году на базе "финансового Рамштайна" 17 миллиардов долларов, чтобы восстановить критическую инфраструктуру по принципу build back better ("лучше, чем было")», — написал Шмыгаль.

Электричество на Украине регулярно отключается для потребителей в связи с ударами России по критической инфраструктуре. Минобороны России отчиталось об одном из таких массированных ударов 11 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о визите Байдена в Киев
«ВКонтакте» утроит выплаты разработчикам мини-приложений
Ким Кардашьян заподозрили в связи с НЛО из-за новой рекламы ее бренда
Драка трех российских пенсионерок попала на видео
Командир чеченского спецназа рассказал о 30 попытках штурма в районе Белогоровки
К Twitter подали иск из-за неоплаченных носков для Маска
Польша ограничит движение грузовиков на последнем пункте пропуска с Белоруссией
Мбаппе назвал условие перехода в «Реал»
Отправлявших песок и землю вместо дорогого текстиля и техники россиян задержали
США выделили миллиард долларов на поддержку энергетики Украины и Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.