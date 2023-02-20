США выделили миллиард долларов на поддержку энергетики Украины и Молдавии

Украина оценила восстановление энергетической инфраструктуры в 17 миллиардов долларов

США выделили Украине и Молдавии 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам политика, украинские власти ценят поддержку Вашингтона в вопросе восстановления энергосетей и поддержания ее экономики. При этом стоимость восстановления всех поврежденных мощностей генерации он оценил в разы выше.

«Рассчитываем привлечь в этом году на базе "финансового Рамштайна" 17 миллиардов долларов, чтобы восстановить критическую инфраструктуру по принципу build back better ("лучше, чем было")», — написал Шмыгаль.

Электричество на Украине регулярно отключается для потребителей в связи с ударами России по критической инфраструктуре. Минобороны России отчиталось об одном из таких массированных ударов 11 февраля.