В Сочи уровень рек достиг неблагоприятных отметок

В Сочи уровень воды сразу в нескольких реках поднялся до неблагоприятной отметки

В Сочи уровень воды сразу в нескольких реках поднялся до неблагоприятной отметки. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края на страничке «ВКонтакте».

«На реках Куапсе и Чемит датчики зафиксировали подъем уровня воды до неблагоприятной отметки. На реке Аше в районе села Хаджико — до опасных явлений», — говорится в сообщении оперштаба.

Причиной повышения уровня рек стал ливень, прошедший в Хостинском районе. Оперштаб отмечает, что реки из берегов пока не вышли. В расположенных ниже по течению населенных пунктах дежурят представители местных властей. В целях информирования населения в Лазаревском районе Сочи запущены системы оповещения, проводятся подомовые обходы.

Вместе с тем, в горах в окрестностях Сочи прошли обильные снегопады. 20 февраля на горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина, накрывшая трех человек. Помимо этого, сообщалось о еще одной лавине, сошедшей в районе санно-бобслейной трассы.

Ранее шторм вынес на городской пляж Сочи два автомобиля со следами длительного пребывания в соленой воде. Местные СМИ допускают, что именно эти машины унесло в море вместе с находившимися в них людьми летом 2022 года.

