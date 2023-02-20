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15:33, 20 февраля 2023Бывший СССР

Отъезд Байдена из Киева попал на видео

Опубликованы кадры отъезда кортежа президента США Байдена из Киева

Президент США Джо Байден покинул Киев на автомобиле. Видео с отъездом американского лидера публикует Telegram-канал РИА Новости.

На попавших в сеть кадрах видно, как кортеж политика покидает предварительно перекрытый центр города. Маршрут его движения и транспорт, на котором он покинет пределы Украины, неизвестны.

Байден посетил с необъявленным визитом в Киев утром в понедельник, 20 февраля. Как сообщало издание The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение.

Готовность Соединенных Штатов поставить ракеты большей дальности, проблемы с которыми обсуждались во время переговоров, он публично не подтверждал.

Алевтина Запольская
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