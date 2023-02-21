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12:48, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о востребованности участников СВО на гражданке

Путин: показавшие себя в ходе СВО офицеры и сержанты будут востребованы на гражданке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Офицеры и сержанты, показавшие себя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине грамотными, современными и решительными командирами, будут востребованы на гражданке. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин, прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

«Люди должны понимать, что родина оценивает их вклад в защиту отечества», — сказал глава государства, отметив, что такие ветераны СВО будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности.

Владимир Путин выступает перед парламентариями в Гостином дворе, где присутствуют также духовные лица, общественные деятели и участники СВО. Иностранные журналисты не приглашены.

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Игорь Дмитров
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