Путин напомнил о хаосе девяностых

Президент России Путин в послании напомнил о хаосе девяностых

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин напомнил слушателям о хаосе девяностых. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Глава государства добавил, что в этот период экономика России стала источником сырья для стран Запада и отметил, что хаос был связан именно с попытками перенять зарубежную экономическую модель.

«Что произошло в результате? Наша национальная экономика стала ориентированной на Запад, как источник сырья. Причины этого понятны, новый бизнес был нацелен на извлечение прибыли», — заявил глава государства.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

