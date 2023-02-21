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04:53, 21 февраля 2023Мир

Минздрав Турции назвал число пострадавших от новых землетрясений

Число пострадавших после землетрясений в турецкой провинции Хатай достигло 294 человек

Фото: Ahmed Deeb / Globallookpress.com

В турецкой провинции Хатай после произошедших в понедельник, 20 февраля, землетрясений пострадали почти 300 человек, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства, всего пострадали 294 человека. «18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем», — назвал он подробности.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число раненых достигло 219. Он также уточнил, что в результате подземных толчков погибли три человека. О четырех жертвах землетрясения сообщалось в Сирии. Два подземных толчка с интервалом в три минуты, магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в районах Дефне и Самандаг в провинции Хатай.

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Марина Совина
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