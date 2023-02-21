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13:29, 21 февраля 2023Россия

Путин призвал дать ученым больше свободы

Президент России Путин призвал дать ученым больше свободы

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российским ученым следует дать больше свободы. К этому в послании Федеральному собранию призвал президент России Владимир Путин. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, научных работников нельзя загонять в рамки.

«Нельзя всех загонять в "прокрустово ложе" результатов завтрашнего дня», — обратился к слушателям президент.

Путин оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

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Марк Леонов
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