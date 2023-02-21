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12:35, 21 февраля 2023Интернет и СМИ

Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

Президент России Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

Фото: Виктор Веткин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция доступна на Rutube.

«Я благодарю (...) журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют [жизнью] на передовой, чтобы рассказать всему миру правду», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил благодарность деятелям культуры, которые приезжают в зону боевых действий, госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров, и волонтерам, помогающим фронту и мирным жителям.

Кроме того, в ходе послания Путин заявил об усилении информационных атак против России со стороны Запада. По его словам, целью таких атак становятся представители молодого поколения.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют члены верхней и нижней палат российского парламента, духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации.

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Евгения Наумова
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