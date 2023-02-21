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14:54, 21 февраля 2023Спорт

18-летняя российская волейболистка скончалась после ДТП

Игрок в пляжный волейбол Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет после ДТП

Фото: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

Игрок в пляжный волейбол Екатерина Абрамова скончалась в возрасте 18 лет после ДТП, произошедшего 14 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати», — сказано в заявлении организации.

Абрамова была в одной машине с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иваном Осиповым, о смерти которого сообщалось 20 февраля. 20-летний спортсмен провел шесть дней в коме, однако врачам не удалось его спасти.

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Дарья Коршунова
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