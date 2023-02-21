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12:48, 21 февраля 2023Наука и техника

Путин оценил оснащение ядерных сил России

Президент России Путин: ядерные силы сдерживания оснащены новой техникой на 91 процент

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания составляет более 91 процента, сообщил президент России Владимир Путин в ходе во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что необходимо выйти на такой же уровень оснащения по всем компонентам Вооруженных сил России.

Также президент подчеркнул, что отличившиеся военные кадры следует в приоритетном порядке выдвигать на вышестоящие должности. По его словам, офицеры и сержанты должны быть востребованы на всех уровнях власти.

В январе Минобороны России сообщило, что пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования в Тверской области.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат».

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Даниил Иринин
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