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17:52, 22 февраля 2023Спорт

Австралия выступила за допуск россиян к Олимпиаде-2024

Австралия выступила за допуск россиян в нейтральном статусе к Олимпиаде-2024

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщает Guardian.

В Австралии поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК), посчитав, что нельзя наказывать отдельных спортсменов за политику и действия правительств их стран. «У МОК есть мандат на объединение посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду», — отметили в AOC.

21 февраля в МОК заявили, что резолюция Европарламента, выступающая против участия россиян в Играх-2024, противоречит объединяющей миссии Олимпиады. Они обратили внимание на то, что олимпийское сообщество несет обязательство соблюдать международные нормы в области прав человека.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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