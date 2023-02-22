Впавшую в кому на Бали россиянку доставили на родину после недель ожидания

Впавшую в кому на Бали в январе россиянку Новосельцеву эвакуировали в Новосибирск

Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, утром 22 февраля доставили в Новосибирск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области.

Отмечается, что дальнейшее лечение женщина будет проходить в областной больнице. Эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА, используя специальный модуль для транспортировки. Дату эвакуации определили российские медики с учетом динамики состояния и транспортабельности Елены.

В ведомстве напомнили, что средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, были выделены из резервного фонда регионального правительства.

Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, чтобы поправить здоровье после долгого периода работы в «ковидной» больнице. В ноябре у нее случился приступ. Местной медики порекомендовали ей воздержаться от перелетов. Вылет на родину был запланирован на начало января, однако незадолго до его даты у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.

В течение нескольких недель Елену не могли перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно балийская клиника требовала от семьи Новосельцевой оплату в 200-300 тысяч рублей.

При этом сын Елены рассказывал, что его мать не получала должного отношения со стороны медиков на Бали. «Не все врачи там относятся к пациентам хорошо, только за деньги, — пояснил он. — Ну, конечно, как только деньги поступили, сразу же отношение к моей маме стало намного лучше абсолютно у всех».

Ранее сообщалось, что власти Индонезии отказались помогать Елене Новосельцевой. Женщину не удалось перевезти обратно в Россию, срок ее страховки истек, а из-за задолженности в несколько миллионов рублей оказание медицинской помощи прекратилось.