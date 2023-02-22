МИД Китая настоял на объективном расследовании взрывов на «Северных потоках»

Китай настоял на важности проведения объективного расследования ЧП на «Северных потоках»

Китай призывает к объективному и справедливому расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона считает необходимым провести объективное, справедливое и профессиональное расследование по этому делу и привлечь к ответственности виновных», — считает он. Вэньбинь также настоял на «ускорении процесса расследования для скорейшего установления истины».

Ранее стало известно, что Китай поддержал идею России о расследовании взрывов на «Северных потоках» в ООН. Тогда постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать России в создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах, произошедших в сентябре 2022 года.

Помимо этого, Китай потребовал США ответить за взрывы после расследования о «Северных потоках». В МИД КНР заявили, что Вашингтон должен объясниться перед мировым сообществом за взрывы, оказавшие негативное влияние на мировой энергорынок, если данные из статьи американского правозащитника правдивы.

8 февраля правозащитник представил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США. Он также утверждал, что для установки бомб использовались подлодки. Разработка плана была инициирована советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.