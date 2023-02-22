Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 22 февраля 2023Мир

МИД Китая настоял на объективном расследовании взрывов на «Северных потоках»

Китай настоял на важности проведения объективного расследования ЧП на «Северных потоках»
Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай призывает к объективному и справедливому расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона считает необходимым провести объективное, справедливое и профессиональное расследование по этому делу и привлечь к ответственности виновных», — считает он. Вэньбинь также настоял на «ускорении процесса расследования для скорейшего установления истины».

Ранее стало известно, что Китай поддержал идею России о расследовании взрывов на «Северных потоках» в ООН. Тогда постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать России в создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах, произошедших в сентябре 2022 года.

Помимо этого, Китай потребовал США ответить за взрывы после расследования о «Северных потоках». В МИД КНР заявили, что Вашингтон должен объясниться перед мировым сообществом за взрывы, оказавшие негативное влияние на мировой энергорынок, если данные из статьи американского правозащитника правдивы.

8 февраля правозащитник представил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США. Он также утверждал, что для установки бомб использовались подлодки. Разработка плана была инициирована советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
ФСБ задержала в трех регионах России пятерых финансистов террористов Сирии
Десятки россиян застряли в популярной стране Азии после приостановки авиарейсов
Махачев обратился к UFC
Военнопленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ британцах
Пользователям сообщили о новой возможности WhatsApp
Ван И намекнул на новые договоренности Китая и России
МИД Китая настоял на объективном расследовании взрывов на «Северных потоках»
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками бизнес-класса
С карты российского региона исчез поселок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.