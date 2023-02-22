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19:13, 22 февраля 2023Спорт

Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» в дебютном матче против «Спартака»

Артем Дзюба попал в стартовый состав в дебютном матче за «Локомотив» против «Спартака»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Нападающий Артем Дзюба попал в стартовый состав «Локомотива» в первом матче 1/ финала Кубка России (путь РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра станет для форварда дебютным официальным поединком за железнодорожников. Кроме него, в составе красно-зеленых с первых минут выйдут новички Сергей Пиняев, Игорь Смольников и Илья Лантратов.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 27 февраля на столичной «Открытие Банк Арене».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Сообщалось, что соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц. Он поблагодарил команду за доверие.

Алексей Гусев
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