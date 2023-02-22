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14:26, 22 февраля 2023Спорт

Тренер дала советы по наращиванию мышечной массы

Тренер дала совет составить план тренировок с отягощением для наращивания мышечной массы

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Врач-физиотерапевт и тренер Виктория Секели дала советы по наращиванию мышечной массы. Ее слова приводит Forbes Health.

Секели рекомендовала составить план тренировок с отягощением. Эксперт подчеркнула, что для начала следует определить максимальный вес, который вы можете правильно и безопасно поднять за один раз. В первое время необходимо выполнять упражнения только с этим весом, а затем плавно наращивать вес и количество повторений.

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Специалист отметила, что для наращивания мышечной массы нужно делать акценты на конкретную мышцу или группу мышц. Например, если цель — увеличить размер бицепса, то нужно уделять внимание упражнениям, напрямую нагружающим эту мышцу, например, сгибанию рук в локтях с фитнес-резинкой.

Также тренер отметила важность правильного дыхания во время упражнений, потому что это может защитить от травм. Кроме того, Секели посоветовала есть больше белка, спать от семи до восьми часов в сутки и подходить ко всему процессу с учетом индивидуальных особенностей.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. «Первое — это форсирование тренировочного процесса и гонка за результатами. Это, как правило, ведет к травмам. Второе — стремление выполнять сложные упражнения без тренера и владения техникой. Третьей ошибкой назову неправильное питание. Уж слишком сильно от него зависит достижение поставленных целей», — рассказал он.

Дарья Коршунова
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