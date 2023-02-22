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14:02, 22 февраля 2023Россия

Минобороны России заверило в соблюдении ограничений по ДСНВ

Минобороны России заявило, что Москва будет соблюдать ограничения по ДСНВ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Москва будет соблюдать ограничения по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Об этом в среду, 22 февраля, заявил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин, его слова приводит РИА Новости.

«Соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме», — заверил представитель оборонного ведомства.

По его словам, подобные меры направлены на поддержание стратегической стабильности.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. По мнению Путина, для дальнейшего взаимодействия в рамках договора Москве нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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Никита Абрамов
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