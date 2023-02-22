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23:59, 22 февраля 2023Спорт

Эксперт дала советы по похудению при одной тренировке в неделю

Фитнес-эксперт Бутова: нужно задействовать все группы мышц при одной тренировке в неделю

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Светлана Бутова дала советы по похудению при одной тренировке в неделю. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бутова заявила, что подобная тренировка должна быть полноценной, в ней должны быть задействованы все группы мышц. Она посоветовала выбирать упражнения, в которых будут задействованы крупные суставы, например приседания. При этом тренер отметила, что не нужно ждать высоких достижений, занимаясь один раз в неделю.

Эксперт подчеркнула, что редкие занятия не помогут при наборе мышечной массы. Она рассказала, что в течение 48-72 часов после силовой нагрузки происходит рост мышечных волокон, однако для того чтобы он увеличивался, нужно вновь тренироваться.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. Такими ошибками стали форсирование тренировочного процесса, стремление выполнять сложные упражнения без тренера и неправильное питание.

Анастасия Борисова
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