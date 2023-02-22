В «Справедливой России» оценили идею отказа от кандидата в президенты от партии

Депутат от СРЗП Ананских поддержал идею Миронова не выдвигать кандидата в президенты

Предложение главы «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова не выдвигать от партии своего кандидата на пост президента в ходе грядущих выборов главы государства в 2024 году является правильным и будет поддержано всеми членами фракции, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы от СРЗП Игорь Ананских.

«Я считаю, что это правильное решение, в партии тоже его все поддерживают. Я напомню, что и на прошлых президентских выборах партия не выдвигала своего кандидата на пост президента», — заявил парламентарий.

По его словам, в партии считают, что политические решения Путина отвечают потребностям населения, в связи с чем фракция намерена поддержать действующего главу государства на следующих президентских выборах.

Мы официально поддержали кандидатуру Владимира Путина на должность президента. Мы считаем, что та работа, которую он проводит, его курс в этой должности полностью соответствуют интересам страны и интересам россиян Игорь Ананских депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия»

Ранее Миронов заявил о намерении предложить партии не выдвигать кандидата для участия в президентских выборах 2024 года. По его словам, на грядущих президентских выборах партия поддержит действующего лидера Владимира Путина.

«На съезде мы заранее выскажем позицию о нашем участии в президентской кампании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидатов от нашей партии и поддержать (...) Путина», — заявил Миронов.

Следующие выборы президента России пройдут в 2024 году. Действующий глава государства Владимир Путин пока не заявлял о намерении участвовать в выборах президента России, однако в июне 2020 года в одном из интервью не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок.