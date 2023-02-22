Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:45, 22 февраля 2023Мир

Рябков отреагировал на сообщение о якобы неудачном запуске ракеты

Рябков призвал не доверять всему в ответ на сообщение CNN о якобы неудачном запуске ракеты
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Не стоит доверять всему в СМИ, так призвал замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты со стороны России накануне визита президента США Джо Байдена в Киев. Его слова приводит РИА Новости.

«Программа испытательных пусков — не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется. Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN — полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», — отреагировал он.

По его словам, в последнее время в публичном пространстве возникает много ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, но на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью «вредоносные вбросы». Он отметил, что это делают для проверки реакции официальных лиц той или иной страны, в данном случае — России.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. На пресс-конференции в украинской столице он анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Названа причина исчезновения вытрезвителей в Москве
Российские войска уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30
Показано преимущество младенцев перед искусственным интеллектом
Советник главы ДНР назвал последствие поставки Украине управляемых бомб
В российском регионе грабители украли два мешка золота на 210 миллионов рублей
Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР
Минобороны заявило о ракетном ударе по заводу ВСУ в районе Сум
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.