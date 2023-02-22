Рябков отреагировал на сообщение о якобы неудачном запуске ракеты

Рябков призвал не доверять всему в ответ на сообщение CNN о якобы неудачном запуске ракеты

Не стоит доверять всему в СМИ, так призвал замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты со стороны России накануне визита президента США Джо Байдена в Киев. Его слова приводит РИА Новости.

«Программа испытательных пусков — не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется. Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN — полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», — отреагировал он.

По его словам, в последнее время в публичном пространстве возникает много ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, но на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью «вредоносные вбросы». Он отметил, что это делают для проверки реакции официальных лиц той или иной страны, в данном случае — России.

20 февраля Байден посетил Киев с необъявленным визитом. На пресс-конференции в украинской столице он анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.