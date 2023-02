В теломерах обнаружили связанную со старением генетическую информацию

PNAS: в теломерах обнаружили кодирующие сигнальные белки последовательности

Ученые Университета Северной Каролины обнаружили, что теломеры содержат генетическую информацию для производства двух небольших белков, которые участвуют в процессе развития рака и старения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Теломеры представляют собой последовательность ДНК, состоящую из повторов TTAGGG, которые препятствуют связыванию хромосом друг с другом. Когда клетки делятся, теломеры укорачиваются, и, в конечном итоге, становятся настолько короткими, что клетка больше не может нормально делиться и погибает.

В 2011 году ученые обнаружили молекулу, состоящую из шести оснований, которая может генерировать ряд токсичных белков, состоящих из двух повторяющихся аминокислот. Было отмечено сходство этой РНК с РНК, полученной при транскрипции теломер, и исследователи выдвинули гипотезу, что в обоих случаях может действовать один и тот же механизм.

В новой работе ученые показали, что теломерная ДНК содержит инструкции по производству сигнальных белков, обозначенных как VR (валин-аргинин) и GL (глицин-лейцин) в соответствии с видами аминокислот, из которых они состоят. Сигнальные белки представляют собой молекулы, которые запускают каскад биохимических реакций с участием других внутриклеточных белков. Белок VR присутствует в повышенных количествах в некоторых раковых клетках человека, а также в клетках пациентов, страдающих заболеваниями, вызванными дефектом теломер.

Авторы считают, что с возрастом количество VR и GL в крови неуклонно растет, что представляет собой новый биомаркер биологического возраста в отличие от хронологического возраста.